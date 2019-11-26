شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة شبان بينهم أسرى محررون من بلدتي يعبد وكفرراعي جنوب جنين. وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في جنين أن جيش الاحتلال اعتقل الأخوين الأسيرين المحررين بسام ونبيل ذياب، ونجيب عمر مرشد من كفرراعي، فيما اعتقل الشاب محمد حمزة حرز الله من يعبد بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

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