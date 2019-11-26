أصدرت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، أمري استقدام وقبض وتحرٍّ بحق رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، وفق أحكام القرار (132/1996) الفقرة 3 منه".
وأضافت، أن "أمر الاستقدام جاء على إثر المخالفات والخروقات والتزوير في الدفاتر الامتحانية لبعض المراكز الامتحانية للعام الدراسي 2017- 2018".
ولفتت إلى أن "المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً في القضية المتعلقة بالمخالفات المثبتة على مشروع متنزه حمورابي ضمن بلدية الغدير".
وأوضحت الدائرة، بحسب البيان، أن "أمر القبض والتحرِّي صدر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: صدور أمـري استقدام وقبض لرئيس جهاز محو الأمية ومدير بلدية الغدير سابقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.