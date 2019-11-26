كشف مصدر محلي في البصرة، الثلاثاء، عن الطرق التي قطعت في البصرة حتى الان. وبحسب المصدر الذي اكد لـ الخليج 365، فأن كافة الطرق الرئيسية في مركز البصرة قطعت امام حركة السير وهي: قطع جسر خالد الرابط بين شرق المحافظة تحديداً قضاء شط العرب ومركز المدينة. قطع جسر الكزيزة المؤدي الى مطار البصرة. قطع الطرق المؤدية لميناء ام قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور . Advertisements قطع بعض الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة. قطع طريق ابو الخصيب -فاو وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة . قطع طريق بصرة –زبير. وتابع المصدر ان "القوات الأمنية حاولت فتح الطريق في جسر الكزيزة".



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