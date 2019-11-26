ما كمية الكالسيوم التي يحتاجها الجسم يومياً؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الكالسيوم يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان، مشيرة إلى أن جسم الشخص البالغ يحتاج للكالسيوم بكمية تبلغ ألف مليغرام يوميا.
وأوضحت الجمعية أن الحليب البقري يعد أهم وأشهر مصادر الكالسيوم، حيث تحتوي مئة غرام من هذا الحليب على 120 مليغراما من الكالسيوم.
ومن المصادر الأخرى الكرنب الأخضر والبروكلي واللوز، وكذلك سمك التونة والفاصولياء البيضاء، فضلا عن بذور السمسم وبذور الشيا.
ومن المصادر الأخرى الكرنب الأخضر والبروكلي واللوز، وكذلك سمك التونة والفاصولياء البيضاء، فضلا عن بذور السمسم وبذور الشيا.
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