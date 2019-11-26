ما كمية الكالسيوم التي يحتاجها الجسم يومياً؟

‫وأوضحت الجمعية أن الحليب البقري يعد أهم وأشهر مصادر الكالسيوم، حيث تحتوي مئة غرام من هذا الحليب على 120 مليغراما من الكالسيوم.

‫ومن المصادر الأخرى الكرنب الأخضر والبروكلي واللوز، وكذلك سمك التونة والفاصولياء البيضاء، فضلا عن بذور السمسم وبذور الشيا.

