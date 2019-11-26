الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة من 'داعش' في ايمن الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ثلاثة من "داعش" في ايمن الموصل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة يقوم بتنفيذ عملية امنية تمكن خلالها من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
واضافت انه "تم القبض عليهم في منطقة موصل جديدة وحي العامل في الجانب الايمن لمدينة الموصل".
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