مقتل 26 من طالبان في غارات للقوات الأفغانية بـ3 أقاليم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون عسكريون أفغان إن القوات الخاصة قتلت 26 من عناصر طالبان، خلال عمليات جرت في 3 أقاليم، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المسؤولين أن القوات الخاصة قتلت 12 من مسلحي طالبان، في غارة بمدينة قندوز بالإقليم الذي يحمل الاسم نفسه شمالي البلاد.

كما دمّرت القوات الخاصة مخبأ صغيرا للأسلحة في العملية نفسها.

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وأكد المسؤولون أنه في عملية منفصلة قتلت القوات الخاصة 11 من عناصر طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة، خلال غارة جرت في لاجمان بمنطقة ألينجار.

وأضافوا أن القوات الخاصة قتلت 3 من عناصر طالبان في غارة أخرى بمنطقة أليشنج في الإقليم نفسه.

وذكروا أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة في أليشنج، وآخر بمنطقة سيد كرم في باكتيا.