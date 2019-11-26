ارتفاع النفط وقمع أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: "صحيفة إيرانية معارضة تتوقع تراجع تدخلات نظام خامنئي الخارجية"، و"الجيش الليبي: الحظر الجوي أربك المليشيات وأجبرها على التراجع"، و"لوفيجارو: العراقيون يكرهون إيران ومليشياتها دمرت بغداد"، و"عقب اعتداءات حزب الله.. مجلس الأمن يدعو لسلمية مظاهرات لبنان"، و"معارضة إيرانية: نحتاج إلى عقوبات جديدة ضد نظام طهران"، وهولندا تنضم لفرنسا في مهمة تأمين مضيق هرمز"، وترامب يكرم "الكلب الموهوب" بطل موقعة البغدادي، وقمع أردوغان يجبر مئات الأطباء على الهجرة من تركيا.

أما في الاقتصاد فتطالعون: "اكتتاب الأفراد في أرامكو يصل إلى 77.21 مليار ريال"، و"النفط يرتفع تفاؤلا بمحادثات التجارة الأمريكية الصينية" .

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وإلى الملاعب تطالعون: "جوميز: دوري أبطال آسيا بطولة مهمة للجماهير السعودية ".

وفي التكنولوجيا تتابعون: "بيع أكبر موقع أمريكي لحجز التذاكر إلكترونيا بـ4 مليارات دولار".

وفي الفن: سمية الألفي تبكي فاروق الفيشاوي على الهواء: "تايهة من بعده".

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

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