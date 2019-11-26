مقتل 13 جنديا فرنسيا جراء تحطم مروحية في مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، مقتل 13 عسكريا فرنسيا في حادث بين مروحيتين في مالي؛ حيث تنشر باريس قوات تابعة لها هناك لمحاربة الإرهاب.
وقال بيان صادر عن الإليزيه: "وقع الحادث، مساء الإثنين، خلال عملية لمحاربة المتطرفين في الساحل".
وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا "بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية".
وبحسب الرئاسة الفرنسية؛ فإن "الجنود القتلى هم 6 ضباط و6 مساعدين وكابورال سقطوا خلال معركة صعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل".
وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندي في دول الساحل الأفريقي في إطار عملية برخان لمكافحة الجماعات المسلحة.
وتشهد المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو مواجهات دامية بين جيوش هذه البلدان الـ3 من جهة والإرهابيين من جهة أخرى.
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