الرئيس الكولومبي يجتمع مع قادة الاحتجاجات الثلاثاء

يعقد الرئيس الكولومبي المحافظ إيفان دوكي، الثلاثاء، اجتماعا مع المسؤولين عن الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها البلاد منذ 5 أيّام، ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.



وذكرت وزيرة العمل أليسيا أرانجو أنّ "الرئيس سيجتمع مع ممثّلي الإضراب الوطنيّ"، غير أنّ هؤلاء لم يؤكّدوا حضورهم.

اللقاء الذي يُفترض أن يضمّ مسؤولين نقابيّين وطلابا، يأتي في إطار "الحوار الاجتماعيّ" الذي دعا إليه الرئيس استجابة للمظاهرات التي تخرج يوميا ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومته.

وكتب الرئيس، على "تويتر"، مساء السبت: "غدا.. سنبدأ حوارا وطنيا مع رؤساء البلديات والحكام المنتخبين من كل أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أنه سيُواصل لقاءاته الأسبوع المقبل مع "مختلف القطاعات الاجتماعية".

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ويطالب المحتجّون بالتصدّي لتهريب المخدّرات وأعمال العنف وتحسين أوضاع العمّال والتقديمات التقاعديّة.

كما شددوا على ضرورة دعم التعليم الرسمي وحماية السكان الأصليّين والمدافعين عن الحقوق، واحترام اتفاق السلام الموقّع عام 2016 مع تنظيم "فارك" المسلّح سابقا.

والجمعة، تحدّى مئات الآلاف حظر تجوّل فرضته السلطات وتجمّعوا في أحياء عدة لتنظيم عمليات قرع على طناجر، خصوصا أمام مقر إقامة دوكي حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يتفرقوا بهدوء.

وتلت مسيرات الخميس التي كانت في معظمها سلمية وشارك فيها مئات آلاف الأشخاص، مواجهات بين مدنيين وعناصر مكافحة الشغب، خلّفت 3 قتلى ونحو 300 جريح.

وتأتي التحرّكات بكولومبيا في ظل مناخ متوتر في أمريكا اللاتينية الغارقة في أزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي.