واشنطن أبلغت بغداد قلقها بشأن حرية التعبير والعنف في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، العراق قلقها بشأن حرية التعبير والعنف التي تشهدها مدن عراقية إثر خروج آلاف المتظاهرين في احتجاجات.

وأبلغ نائب وزير الدفاع الأمريكي جون رود، الذي يزور بغداد، رئيس الوزراء العراقي شجب الولايات المتحدة عمليات القتل والخطف التي يتعرض لها المحتجون في العراق.

وأكدت السفارة الأمريكية، في بيان تضمن نتائج اللقاء، أن "نائب وزير الدفاع شدد على دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاهٍ لا يشوبه فساد وتدخل أجنبي خبيث".

ولم تتوقف مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران وقوات الأمن العراقية الخاضعة لها عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين يواصلون مظاهراتهم في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن المطالبين بتغيير العملية السياسية بشكل جذري وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" أسفر العنف المفرط الذي تواصل استخدامه مليشيات الحشد الشعبي ضد المتظاهرين منذ أكثر من ٥٠ يوما عن مقتل نحو ٧٠٠ متظاهر وإصابة ٢٠ ألف آخرين في عموم أنحاء العراق، فضلا عن استمرار عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمسعفين.