المقاومة الإيرانية تعلن من واشنطن الثلاثاء مستجدات "ثورة البنزين"

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عمرو جوهرالثلاثاء 2019/11/26 12:12 م بتوقيت أبوظبي
جانب من مظاهرات المعارضة الإيرانية في واشنطن - أرشيفية
يعقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للكشف عن صور وأسماء قتلى الاحتجاجات وأبرز المستجدات في بلادهم.
ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإن مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالولايات المتحدة يصدر، للمرة الأولى، تقريرا مفصلا عن الانتفاضة سيشمل أسماء وصور من قُتلوا على يد النظام الإيراني منذ بدء الانتفاضة في 15 نوفمبر/تشرين الأول الجاري.
كما سيعلن المجلس أيضا آفاق المستقبل للانتفاضة في إيران، وطرق دعمها وآليات استمرارها.
وكانت المقاومة الإيرانية قد نظمت مظاهرات مرتين أمام البيت الأبيض مطالبين بتدخل دولي لحماية المدنيين العزل داخل إيران.
ويتواصل مجلس المقاومة الإيرانية في واشنطن مع الخارجية والكونجرس الأمريكي، في محاولة لتفعيل دور الولايات المتحدة في الانتفاضة ببلادهم لزيادة العقوبات.
وأمس، كشفت المقاومة الإيرانية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، عن مقتل 400 متظاهر خلال الاحتجاجات المناهضة لنظام ولاية الفقيه في أكثر من 173 مدينة وبلدة.
وأشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثله منظمة مجاهدي خلق (معارضة)، إلى اعتقال 34 شخصا من المنظمة منذ بدء الانتفاضة.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى مدن رئيسية عديدة في إيران بعد رفع مفاجئ لسعر البنزين، وأبرز تلك المدن الأحواز، وأصفهان، ومشهد.
وتركزت أغلب شعارات المحتجين على الهجوم ضد مسؤولي نظام المرشد الإيراني علي خامنئي الذي طالبوه بالرحيل عن سدة الحكم، بينما أظهرت مقاطع مصورة إطلاق نار وقنابل غاز مسيل للدموع من جانب قوات الأمن ضد المحتجين السلميين بالشوارع.
وتضامنت حكومات بلدان غربية مع الاحتجاجات في إيران من بينها الولايات المتحدة التي اتهمت النظام الإيراني بدعم جماعات إرهابية، وزعزعة الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط بدلا من مساعدة الشعب.
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