فلسطين تُعلن "يوم الغضب" رفضاً لـ "شرعنة الاستيطان"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فلسطين تعلن يوم الغضب رفضا لـ شرعنة الاستيطان الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 تشهد مختلف المحافظات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، يوم غضب شعبى وإضرابا جزئيا دعت إليه قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ردا على إعلان الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونية ورفضا للإنحياز الأمريكي مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

Advertisements ومن المقرر أن تنطلق في كافة المدن والبلدات الفلسطينية مسيرات حاشدة ووقفات منددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقضيته وسرقة أرضه. وطالبت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية كوادرها وأبناء الشعب الفلسطينى إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في فعاليات يوم الغضب. وفى هذا السياق .. أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه في حالة "تأهب قصوى" قبل انطلاق فعاليات الغضب الفلسطينية ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية ، تقديرا منه بأن الأوضاع قد "تتدهور" لحد المواجهات والاشتباكات الواسعة على الحواجز العسكرية ومناطق التماس.

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