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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
أفادت مصادر منذ قليل لفضائية سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محافظة المثنى بالعراق.
وأقدم المحتجون العراقيون لليوم الثالث على التوالي، على قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز محافظة البصرة، جنوب البلاد.
وقد ذكرت تقارير إعلامية، في ساعات الصباح الأولى، أنه جرى قطع طريق جسر خالد وطريق جسر الكزيزة، كما قطع المتظاهرون كافة الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور.
كما قام المتظاهرون بقطع بعض الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة، وقطع طريق أبو الخصيب- فاو، وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة، بالإضافة إلى قطع طريق البصرة - زبير.
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