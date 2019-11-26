عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لماذا يزور مستشار الأمن الوطني الإماراتي عمان

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

وصل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، أمس الاثنين، إلى سلطنة عمان في زيارة لم يعلن عنها من قبل، عقد خلالها اجتماعًا مع وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن زيارة طحنون لمسقط جاءت ”تلبية لدعوة من أخيه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان الشقيقة“.

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بدورها، أكدت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اللقاء ناقش ”مسيرة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان، حيث استعرضا عددًا من المجالات ذات الصلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين“.

ورغم أن وسائل الإعلام الإماراتية ونظيرتها العمانية اكتفت برصد الجانب البروتوكولي للزيارة، إلا أن زيارة المسؤول الأمني البارز لمسقط في هذه الظرفية، تأتي تزامنًا مع حديث عن إمكانية إيجاد حل للأزمة اليمنية، فضلًا عن مناقشات مستمرة للتهديدات الإيرانية في المنطقة.

وجاءت زيارة طحنون بعد أيام من زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لمسقط، وكان لافتًا أن المسؤولين السعودي والإماراتي التقيا بالفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني.

وتذهب تكهنات المحللين إلى ربط هاتين الزيارتين بمشاورات محتملة حول الأزمة اليمنية، خاصة أن زيارة الأمير خالد بن سلمان رافقه فيها بالتحديد سفير المملكة في اليمن.

كل ذلك يأتي بينما قال الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي أمس الاثنين إن ”الحوار يتطور بين المملكة العربية السعودية والحوثيين“، مؤكدًا وجود رغبة أكيدة لدى كل من الطرفين في التوصل للأمن والاستقرار في اليمن.