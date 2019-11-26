شكرا لقرائتكم برلمان إيران: تم اعتقال 7 آلاف من محتجي البنزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 7 آلاف من المحتجين.

إلى ذلك، أشار العميد رهام بخش حبيبي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الثلاثاء، إلى اعتقال 15 من العناصر الرئيسية الضالعة في ما سمَّاه "أعمال الشغب" في شيراز، في إشارة إلى الاحتجاجات.

يذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كان وصف، الاثنين، الاحتجاجات التي عمَّت معظم المحافظات الإيرانية في 15 نوفمبر احتجاجاً على رفع أسعار الوقود من قبل الحكومة بشكل غير مسبوق، بـ"الحرب"، وهدد قائلاً: "لن نترك أي شيء بلا رد، وسنحاسب الجميع"، على حد تعبيره.

كما اعتبر أن الاحتجاجات كانت أشبه بـ "الحرب التي اشتعلت في الشوارع، وكانت سيناريو عالمياً".

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وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي اعتقلت فيه وزارة الاستخبارات والشرطة الإيرانية أعداداً كبيرة من المواطنين المحتجين، بحسب ما أفادت مواقع إيرانية معارضة.

كما كان الحرس الثوري أعلن، خلال الأيام القليلة الماضية، اعتقال 100 شخص من الذين سمَّاهم "رؤوس الاحتجاجات"، في حين قدرت "حملة حقوق الإنسان الإيرانية" عدد المعتقلين بنحو 4 آلاف شخص.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت، مساء الإثنين أن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران بالاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إنه "وفقاً لتقارير موثوق بها (...) عدد القتلى هو 143 شخصاً على الأقل. وقد نجمت جميع الوفيات تقريباً عن استخدام الأسلحة النارية"، لافتة إلى أن أحد الأشخاص قضى بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وآخر بعد تعرضه للضرب.