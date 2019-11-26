الدفاع التركية أعلنت القضاء على 7 "إرهابيين" من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على 7 من "إرهابيّي" منظمة "بي كا كا"، في عمليّات مدعومة بغطاء جوي في منطقة هاكورك شمالي ​العراق​.

وأوضحت في بيان، أنّ "الإرهابيّين" كانوا يستعدّون للقيام بعمليّات إرهابيّة"، لافتةً إلى أنّ "مداهمة الإرهابيين في المنطقة المذكورة ما زالت مستمرّة".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، مُستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش، حسب مزاعم وزارة الدفاع التركية.