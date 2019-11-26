أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على 7 من "إرهابيّي" منظمة "بي كا كا"، في عمليّات مدعومة بغطاء جوي في منطقة هاكورك شمالي العراق.
وأوضحت في بيان، أنّ "الإرهابيّين" كانوا يستعدّون للقيام بعمليّات إرهابيّة"، لافتةً إلى أنّ "مداهمة الإرهابيين في المنطقة المذكورة ما زالت مستمرّة".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مُستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش، حسب مزاعم وزارة الدفاع التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية أعلنت القضاء على 7 "إرهابيين" من "بي كا كا" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.