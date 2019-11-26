سيناتور أميركي: أردوغان تجاوز خطا أحمر آخر

علق السيناتورالاميركي كريستوفر فان هولين على على إعلان ​تركيا​ بدء اختبار رادارات ​صواريخ​ "إس-400"، قائلا "تركيا بذلك تجاوزت الحدود المسموح بها"، مشيراً إلى أنه "بعد أسبوعين من زيارته إلى ​البيت الأبيض​، يظهر ​أردوغان​ أنفه ل​ترامب​، وللولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي، متجاوزا خطا أحمر آخر، نحو "إس-400" والتشريعات السارية تستدعي من ترامب فرض عقوبات ضد تركيا لاقتنائها "إس-400".

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