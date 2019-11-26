الكرملين ينفي وجود التشاؤم حيال لقاء بوتين وترامب

نفى الناطق باسم الرئاسة الروسية أن يكون هناك تشاؤم بشأن إمكانية عقد اللقاء الجديد بين الرئيسين الروسي والأميركي.
وكشف الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" أن الكرملين لا يتفق مع أصحاب الرأي الذي يقرر بأن موسكو متشائمة بشأن إمكانية عقد المزيد من اللقاءات بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان مصدر دبلوماسي روسي قد قال لـ"سبوتنيك" إن عقد اللقاءات بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يغدو بلا معنى.
وفي ظن المصدر، فإن اللقاءات بين الرئيسين الروسي والأميركي لا تجدي نفعا لأن "يدي ترامب مكبلتان" حتى أنه "لا يستطيع أن يفعل شيئا".
وردّ الناطق الرئاسي بالنفي على سؤال بشأن ما إذا كان الكرملين موافقا على ذلك.
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