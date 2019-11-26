قرار بإعادة المفصولين تعسفيا فترة حكم البشير في السودان

أعلن المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد يعقوب، أنّ "اللجنة قرّرت أنّ كلّ من تمّ فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة خلال حكم الرئيس المعزول ​عمر البشير​، يحقّ له العودة إلى الخدمة في المؤسسة الّتي كان يعمل بها، على أن يكون عمره أقل من 65 عامًا".

وأوضح في بيان، أنّ "من تخطّوا 65 عامًا سيتمّ تسوية معاشهم (تقاعدهم)، والنظر في إمكانيّة دفع تعويضات مناسبة".

وكان قد فُصل موظفون من وظائفهم عقب استيلاء البشير على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989، تحت مسمّى "التمكين"، وهو تعيين أنصار البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) في الوظائف الحكومية وفصل غير الموالين للنظام.

وكان مجلس الوزراء في ​السودان​ قد قرّر في 17 تشرين أول الماضي، تشكيل لجنة للنظر في ملف المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية، بين حزيران 1989 وكانون أول 2018.