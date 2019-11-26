منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر بدءا من بعد ظهر اليوم

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرّ نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ التي تعود لتنخفض مساء و يتحول ​الطقس​ الى غائم جزئيا وتصبح الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط ​أمطار​ كما تنشّط الرياح لتقارب سرعتها ٦٠كلم/س أحيانًا و ارتفاع موج البحر.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض الملموس و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تُقارب ٦٥كم/س. أما الخميس فيكون غائما مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة متقطّعة صباحا، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات ليلا و يتحول الطقس الى غائم جزئيّاً.