نقيب أصحاب السوبرماركت: عدد كبير من السلع المحلية لم ترتفع أسعارها والحبوب مرتبطة بالدولار

أكّد نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، أنّ "هناك عددًا كبيرًا من الأصناف المحليّة لم ترتفع أسعارها، وكل السوبرماركات المنضوية تحت النقابة لم ترفع أسعارها"، موضحًا أنّ "المبدأ الاقتصادي للتجارة هو الـ"Replacement cost".
وبيّن في حديث إذاعي،ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "لدينا نوعين من اللحوم: اللحوم المستورَدة الّتي تأتي مبرّدة وأغلبيّتها من البرازيل، واللحوم الحيّة، الّتي تُذبح في لبنان. 60 إلى 65 بالمئة من الطلبات في السوبرماركت هي على اللحوم المبرّدة المستوردة، مع التنويه إلى أنّ نوعي اللحوم المذكورة، مستورَدة"، منوّهًا إلى أنّ "هناك مزارع في لبنان لكن إنتاجها قليل جدًّا، ويتمّ استيراد 250 ألف بقرة سنويًّا". وذكر أنّ "هناك أصناف من الحبوب مثل السكر والعدس والفول تغيّرت أسعارها، لأنّها مرتبطة مباشرةً بسعر الدولار، فهي مستوردة".
وركّز فهد على أنّ "التسعير لا يتمّ عشوائيًّا، ويجب أن يُعلَن السعر على السلعة نفسها. عمليّة التسعير على الصندوق هي غير مقبولة وغير قانونية، ويجب التبليغ لدى وزارة الاقتصاد عن أيّ أمر مشابه". وكشف أنّ "الفروح مُسعّر من قبل الوزارة بـ6900 ليرة، ولا يمكن تغييره، وحتّى هناك أسعار أقل". كما أفاد بأنّ "أسعار علب الدخان مثبّتة من قبل "إدارة حصر التبغ والتنباك- الريجي" بالليرة اللبنانية، أمّا فواتير الموزعين فهي بالدولار".
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