اشار سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبكين بعد لقائه الرئيس ميشال عون، الى ان موسكو كانت الى جانب لبنان وستبقى.
وكان الرئيس عون قد استقبل زاسبكين، بحضور وزير الدولة لشؤون الرئاسة في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر زاسبكين بعد لقائه الرئيس عون: موسكو كانت الى جانب لبنان وستبقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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