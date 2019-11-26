زاسبكين بعد لقائه الرئيس عون: موسكو كانت الى جانب لبنان وستبقى

اشار سفير روسيا في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبكين​ بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​، الى ان ​موسكو​ كانت الى جانب لبنان وستبقى.

وكان الرئيس عون قد استقبل زاسبكين، بحضور وزير الدولة لشؤون الرئاسة في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.