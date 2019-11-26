وقفة تضامنية لطلاب الجامعات في النبطية مع حسين شلهوب وسناء الجندي

نفذ طلاب الجامعات في ​النبطية​ وقفة تضامنية في شارع الجامعات، مع الضحيتين حسين شلهوب وسناء الجندي اللذين قضيا في ​حادث سير​، مطالبين فتح تحقيق بالحادث، داعين الى "ابقاء ​طريق الجنوب​ مفتوحة لأنها شريان الوطن".

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