وقفة تضامنية لطلاب الجامعات في النبطية مع حسين شلهوب وسناء الجندي

نفذ طلاب الجامعات في النبطية وقفة تضامنية في شارع الجامعات، مع الضحيتين حسين شلهوب وسناء الجندي اللذين قضيا في حادث سير، مطالبين فتح تحقيق بالحادث، داعين الى "ابقاء طريق الجنوب مفتوحة لأنها شريان الوطن".
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