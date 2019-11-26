مجهولون ألقوا مواد حارقة ليلا على مدخل سنترال البحصاص والأضرار مادية

القى مجهولون ليلا مواد حارقة على مدخل سنترال ​البحصاص​ في ​طرابلس​ ما ادى الى تضرر الباب الخارجي من دون ان يلحق اي ضرر بمعداته.

من جهة أخرى، تجمع بعض ​المحتجين​ في المدينة أمام شركة قاديشا في ​الميناء​ مرددين هتافات تطالب بوقف العمل واغلاق الابواب، كذلك فعل متظاهرون آخرون حيث نفذوا ​اعتصامات​ امام عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

إشارة إلى أن طرق طرابلس مفتوحة باستثناء تلك التي تؤدي إلى ​ساحة النور​ حيث تعقد حلقات حوارية يشارك فيها ​طلاب المدارس​ و​الجامعات​.

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