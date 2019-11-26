حماس: السلطة الفلسطينية فضت بالقوة اعتصاما لأسرى محررين في رام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بفض اعتصام مفتوح للأسرى المحررين اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن أجهزة أمن السلطة اقتحمت في ساعة متأخرة من الليل خيمة الاعتصام للأسرى المطالبين بصرف رواتبهم ومخصصاتهم ومارست "العنف" ضد المعتصمين.

Advertisements

وحملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته ورئيسها محمد اشتية "المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم وتداعياته ونتائجه كافة، وعن سلامة وحياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام".

واعتبرت حركة حماس أن "مواصلة السلطة لسياسة القمع والاختطاف وقطع رواتب الأسرى المحررين تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء في التعامل مع عناوين النضال الفلسطيني، وانتهاك صارخ للعلاقات الوطنية".

وكان الأسرى المحررين من سجون إسرائيل يعتصمون وسط رام الله منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على ما يقولون إنه توقف السلطة الفلسطينية عن صرف رواتبهم الشهرية.