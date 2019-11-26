بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات قومية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365 يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مشروعات قومية في محافظة بورسعيد. ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية في بورسعيد. ومن بين المشروعات المقرر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس.​

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