القوات الخاصة الافغانية تقتل 26 من طالبان خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):
قال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة قتلت 26 من عناصر طالبان، خلال عمليات جرت في ثلاثة أقاليم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن المسؤولين القول إن القوات الخاصة قتلت 12 من مسلحي طالبان، في غارة بمدينة قندوز في الإقليم الذي يحمل نفس الاسم شمالي البلاد.
كما دمرت القوات الخاصة مخبأ صغيرا للأسلحة في نفس العملية.
وقال المسؤولون أنه في عملية منفصلة، قتلت القوات الخاصة 11 من عناصر طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة، خلال غارة جرت في لاجمان بمنطقة ألينجار.
وأضافوا أن القوات الخاصة قتلت 3 من عناصر طالبان في غارة أخرى بمنطقة اليشنج في الاقليم نفسه.
وذكر المسؤولون إن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة في أليشنج، ومخبأ منفصلا للأسلحة في منطقة سيد كرم في باكتيا.
ولم تعلق طالبان على العمليات حتى الآن.
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