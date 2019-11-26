بعد افتتاح مشروعات بورسعيد.. السيسي يكشف سبب عدم تنفيذها من 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم العمل المبذول في المشروعات القومية بمحور قناة السويس، من طرق وأنفاق، تكلف أموالا ضخمة وبذل فيه جهدًا كبيرا.

وأضاف السيسي على هامش افتتاح مشروعات قومية، الثلاثاء: "كل الهدف خدمة المنطقة الاقتصادية، عشان نسهل حركة النقل، وبنتكلم في أموال ضخمة جدا تتعدى 30 مليار جنيه".

وتابع السيسي: "محور 30 يونيو من بورسعيد حتى العين سخنة، تكلف 8.5 مليار جنيه، وبقول لينا يا مصريين، إن المشروع دا اتقال عليه من 15 سنة، طب متعملش ليه؟ عشان كان مطلوب بنية أساسية بما فيها تجهيز الأرض، طب دي تكلفة وفلوس كتير، أه طبعًا، أومال المحاور كلها اللي بتوصل لـ600 و700 كيلو طرق، عشان تخدم على فكرة تجهيز الطرق والبنية الأساسية، يا ترى اتكلفت أد إيه؟".

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وأوضح السيسي: "حبيت أقول للناس إن المشروع دا كان مطروح قبل كدا،كان قدامنا إننا نشتغل أو نقول إننا خططنا وميبقاش فيه متطلبات النجاح، المشروعات دي متعملتش عشان مطلوب مليارات الجنيهات، مفيش قطاع من قطاعات العمل والتنمية إلا واقتحمناه".

وأكمل الرئيس السيسي: "اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق، لا، الموضوع كبير أوي، بنتكلم في 4 تريليون جنيه في 4 أو 5 سنين بس، اللي بنتكلم عليه النهاردة في المشروعات تكلف 100 أو150 مليار جنيه".

وتابع: "عمر البناء والتنمية ما يتحقق بالتخطيط، لازم نشتغل عليه عشان يتنفذ ونعمل دور الدولة، بتكلم في أرقام تقدر بعشرات المليارات، لازم كلنا يا مصريين نفتكر الكلام دا، وإحنا مش بنقدم نفسنا كدولة ليكم، لكن بنقول إننا ماشيين على الطريق الصحيح".​