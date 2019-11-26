بلجيكيا / الشرطة الفيدراليّة ويوربول يعطّلان وكالة "أعماق" التابعة لداعش

وكالات- قامت الشرطة الفيدرالية البلجيكية ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) بتعطيل عمل وكالة أعماق التابعة لتنظيم (داعش)، والتي تعتبر واحدة من أهم أدوات الدعاية التابعة للتنظيم الإرهابي.

وأوضحت الشرطة الفيدرالية اليوم، الاثنين 25 نوفمبر 2019، أنها تعاونت مع خبراء يوروبول لتنظيم هجوم الكتروني أدى إلى تعطيل أهم آلة دعائية لداعش ووضعها خارج اطار الضرر.

ووصفت الشرطة العملية التي تمت ما بين يومي الخميس والجمعة الماضيين بـ"المعقدة"، فـ"نحن نعمل منذ عام تقريبا لتنظيم هذا الهجوم الالكتروني وقد واجه الخبراء عقبات غير متوقعة"، حسب مصدر مطلع.

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من جهتها، تحدثت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا عن عملية ناجحة، حيث تم اغلاق آلاف الحسابات المرتبطة بأعماق.

وأوضحت النيابة أن تنظيم (داعش) يحاول دون جدوى أعاد اطلاق أعماق.

وكانت الشرطة البلجيكية ويوروبول قد حاولا عام 2018 شن هجوم الكتروني على أعماق لتعطيلها، الأمر الذي لم يُكلل بالنجاح في ذلك الحين.