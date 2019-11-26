وكالة الأنباء الألمانيّة : قمّة ليبيا في برلين قد تنعقد مطلع 2020

وكالات- من المحتمل أن تنعقد القمة المخطط عقدها في العاصمة الألمانية برلين من أجل تهدئة النزاع الليبي مطلع العام المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنه من المخطط عقد اجتماع تحضيري بين دبلوماسيين رفيعي المستوى منتصف ديسمبر المقبل. ومن المحتمل أن يُتخذ بعد ذلك قرار نهائي بشأن القمة.

وتسعى ألمانيا منذ سبتمبر الماضي إلى التوسط لحل النزاع والحيلولة دون حدوث حرب بالوكالة في ليبيا على غرار سورية، وهو ما يتطلب أولا حظر توريد أسلحة إلى هناك.

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ويتولى مساعي الوساطة ديوان المستشارية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية. وتم عقد أربعة اجتماعات تحضيرية من قبل، وكان آخرها الأسبوع الماضي.

وتهدف القمة إلى الجمع بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المتورطة في النزاع الليبي على طاولة المحادثات على أعلى مستوى ممكن. ومن بين الدول المتورطة في النزاع الإمارات ومصر وتركيا، حيث تواجه الدول الثلاثة اتهامات بتوريد أسلحة إلى ليبيا.