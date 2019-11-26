الرئيس اللبناني عن تردد الحريري في تشكيل الحكومة: لن أنتظر طويلًا

ذكرت عدة صحف لبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الرئيس ميشال عون سمع من موفدين خارجيين كلاماً واضحاً حول وجود دعم أوروبي لتسوية سياسية سريعة تقوم على تشكيل حكومة طابعها إنقاذي، تتمثل فيها القوى السياسية كافة، وتضم مجموعة من الاختصاصيين، بينهم من يحاكي تطلعات الشارع، وان

موقف الولايات المتحدة "المتردد" في دعم هذه التسوية، يستهدف تحسين مواقع حلفائها لا اكثر.

كما اشارت الصحف إلى أن "عون الذي "ضاق ذرعاً بتردد الحريري" أبلغ حلفاءه أنه "لن ينتظر طويلاً، وأنه مستعد للسير بحكومة من دون

رضى الحريري أو حتى مشاركته"، وأنه سيمنح الاخير "فرصة نهائية للسير بحل مقبول خلال فترة وجيزة". وقال عون إن الحكومة الجديدة "أمامها مهام كبيرة لا تحتمل أي نوع من التسويات التي كانت قائمة سابقاً، وان عليها القيام بخطوات كبيرة في الايام الاولى، من بينها تعيينات جديدة لمحاسبة كل من شارك في دفع البلاد نحو الهاوية السياسية والامنية والاقتصادية والمالية".