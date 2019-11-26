كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعتقل 7 آلاف من محتجي البنزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 7 آلاف من المحتجين على زيادة أسعار البنزين، حسبما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسين نقوي حسيني.

وقد أفادت وكالة أنباء فارس، باعتقال 15 من العناصر الرئيسية الضالعة في ما سمَّاه "أعمال الشغب" في شيراز.

ووصف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الاحتجاجات التي عمَّت معظم المحافظات الإيرانية في 15 نوفمبر احتجاجاً على رفع أسعار الوقود من قبل الحكومة بشكل غير مسبوق، بـ"الحرب"، وهدد قائلاً: "لن نترك أي شيء بلا رد، وسنحاسب الجميع"، على حد تعبيره.

وقال إن الاحتجاجات كانت أشبه بـ "الحرب التي اشتعلت في الشوارع، وكانت سيناريو عالمياً".

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وذكرت مواقع إيرانية معارضة، أن التصريحات جاءت في الوقت الذي اعتقلت فيه وزارة الاستخبارات والشرطة الإيرانية أعداداً كبيرة من المواطنين المحتجين.

كما كان الحرس الثوري أعلن، خلال الأيام القليلة الماضية، اعتقال 100 شخص من الذين سمَّاهم "رؤوس الاحتجاجات"، في حين قدرت "حملة حقوق الإنسان الإيرانية" عدد المعتقلين بنحو 4 آلاف شخص.

ويواصل الإيرانيون مظاهراتهم ضد ارتفاع أسعار الوقود وسط حالة من القمع الأمني والترهيب من خلال أذرع النظام الإيراني مليشيا الحرس الثوري.

وتوعدت مليشيا الحرس الثوري المتظاهرين عن طريق شن حملة اعتقالات موسعة لترهيب وقمع المتحتجين.

وكشفت تقارير غير رسمية أن ضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 قتيل وأكثر من 3000 جريح.



