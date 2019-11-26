كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: "ترامب" يضع جاريد كوشنر كمسؤول عن بناء الجدار الحدودي مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "صحيفة واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع صهره، جاريد كوشنر، المسؤول عن الإشراف على بناء الجدار الحدودي كمدير فعلي للمشروع.

وحسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، يوم الاثنين، كان "كوشنر" يعقد اجتماعات كل أسبوعين لتلقي تحديثات من المسؤولين الحكوميين حول التقدم المحرز على الجدار، بما في ذلك بيانات المقاول، والموقع المحدد لأقسامها وكيف يتم توجيه التمويل.

وكما جاء بالصحيفة، نقل صهر "ترامب" أيضًا مطالب الرئيس إلى المجموعة، كما يشير المنشور إلى مسؤولين مجهولين على دراية بالأمر.

بعد أن قام "كوشنر" بالسيطرة على المشروع، قيل إنه رفع الاجتماعات العادية إلى اجتماعات المستوى التنفيذي في البيت الأبيض التي تتطلب حضور مسؤولين على مستوى مجلس الوزراء.

وتحدث "كوشنر" مع مسؤولين آخرين حول تأمين الأموال للجدار، إلى حد الإشارة إلى استخدام أموال البناء العسكري مرة أخرى.

في 21 نوفمبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون للإنفاق قصير الأجل لمنع الحكومة الأمريكية من الإغلاق، وشراء الإدارة المزيد من الوقت للتفاوض بمليارات الدولارات كتمويل لجدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقّع "ترامب" مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل، والذي يُعرف أيضًا باسم القرار المستمر، قبل ساعات من الموعد النهائي الذي كان من شأنه أن يتسبب في إغلاق الوكالات الفيدرالية.

Advertisements

قام صهر "ترامب" جاريد كوشنر بتحديد اجتماعات الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك كل أسبوعين منذ يوليو للضغط من أجل تحقيق تقدم أسرع، حيث شعر الرئيس الأمريكي بالإحباط المتزايد بسبب بطء وتيرة البناء في المشروع الذي قام بحملته في عام 2015.

توجيه ترامب إلى "الاستيلاء على الأرض"

وفقًا لمفوض الجمارك وحماية الحدود، مارك مورجان، فإن "كوشنر" يطرح أسئلة مفصلة حول أجزاء محددة من المشروع في الاجتماعات، والتي تمتد غالبًا أكثر من ساعة.

وحسب الصحيفة، يُقال إن "كوشنر" يضغط على الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وفيلق مهندسي الجيش الأمريكي لتسريع عملية الاستحواذ على الأراضي الخاصة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لتسريع الأمور - وهي إحدى القضايا التي أبطأت التقدم.

وقال "مورجان": "هناك مخاوف حقيقية للغاية. يتم مقاضاتنا بشكل منتظم على جبهات متعددة. حيازة الأراضي عملية صعبة للغاية. نحاول أن نصبح أكثر كفاءة وإنجاز المزيد. هناك تحديات حقيقية".

وأفادت صحيفة "ذا بوست"، نقلاً عن مصادر مجهولة، أن طكوشنر" يأمل في الحصول على 450 ميلاً من الحواجز التي وضعت قبل انتخابات عام 2020، ولكن ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 800 ملف للاستيلاء على الممتلكات الخاصة لهذا الغرض.

حدد صهر "ترامب" هدفًا يتراوح بين 30 إلى 35 ميلًا من الحواجز الجديدة كل شهر بحلول فصل الربيع، مما يتطلب من الطاقم أن يبلغ متوسط ​​المسافة الخطية الجديدة كل يوم.