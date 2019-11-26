كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. قطع الطرق الرئيسية لليوم الثالث على التوالي في البصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم المحتجون العراقيون، لليوم الثالث على التوالي، على قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز محافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وقطع المحتجون العراقيون، طريق جسر خالد وطريق جسر الكزيزة، كما قطع المتظاهرون كافة الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور.

كما قطع المتظاهرون، بعض الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة، وقطع طريق أبو الخصيب- فاو، وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة، بالإضافة إلى قطع طريق البصرة - زبير.

وكانت القوات الأمنية، حاولت في وقت سابق فتح الطريق في جسر الكزيزة عن طريق استخدام الرصاص الحي واعتقال عدد من المحتجين، لكنها سرعان ما انسحبت مع تزايد أعداد المتظاهرين.

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وأفادت تلك المصادر أنه يجري فتح الطرق المغلقة أمام بعض الحالات الخاصة مثل المرضى والطواقم الطبية ومنتسبي القوات الأمنية.

وفي محافظة النجف قام المتظاهرون بقطع الجسر الرابط بين الكوفة والنجف.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

أعلن وزير الصحة العراقي، جعفر العلاوي، مقتل 111 متظاهرا وعنصرا أمنيا، منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية مطلع أكتوبر.

