مبابي: ميسي المرشح الأقرب لحصد الكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يستحق حصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وذكر مبابي خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول": "لن أتوج بالكرة الذهبية هذا العام، لا أستحقها، فهناك العديد من اللاعبين فعلوا أكثر، في مقدمتهم ميسي المرشح الأبرز، فقد كان أقوى على المستوى الفردي".

وأشار النجم الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، إلى أن ماني وفان دايك، وكريستيانو رونالدو من المفضلين أيضا للفوز بالجائزة.

وتابع "لم نفز مع بي إس جي ببطولات وطنية وخيبنا الآمال في دوري الأبطال. صحيح أنه على المستوى الفردي فزت بجوائز كثيرة، لكن كرة القدم لا تلعب بشكل فردي ويجب قبول ذلك".

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وأضاف اللاعب ذو الـ20 سنة أن الحصول على الجائزة لا يقلقه، مبيّنا "لازال لدي وقت للفوز بها، لست متعجلا، لست مهووسا بهذا الأمر".

وأردف "لا أحب أن تتم مقارنتي ببيليه، لأنني لن أكون مثله، فهو توج بكأس العالم 3 مرات وهو ملك كرة القدم".

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد أعلنت في وقت سابق قائمة المرشحين للفوز بالجائزة التي ضمت 30 لاعبًا، ومن المُقرر الإعلان عن الفائز في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.