القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، قد لا يكون جاهزا لخوض مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن نيمار قام باختبار قدمه اليمنى في مران سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد.
وأوضح البرنامج الإسباني، أن نيمار شعر ببعض الآلام أثناء تحريك قدمه اليمنى، مع العلم أنه عائد مؤخرًا من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في المباريات قبل التوقف الدولي الأخير.
وكان توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، أكد جاهزية نيمار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.
يذكر أن سان جيرمان صعد رسميًا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن الفوز أو التعادل اليوم يضمن له الحفاظ على صدارة المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.