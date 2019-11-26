غريفيث يغادر صنعاء دون لقاء زعيم المليشيا.. لهذا السبب

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أكد مصدر مطلع أن المبعوث الأممي الخاص إلى البلاد مارتن غريفث غادر العاصمة صنعاء، الإثنين، دون أن يلتقي زعيم جماعة الحوثي.



وذكر المصدر أن غريفيث غادر صنعاء التي وصلها الأحد، دون أن يتمكن من لقاء زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، أو أي من قيادات الجماعة في صنعاء.

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ورجح المصدر أن يكون غريفيث توجه إلى العاصمة السعودية الرياض غداة تعبير قيادات في جماعة الحوثي عن استيائها منه، وفقا لوكالة الأناضول.

واعتاد غريفيث لقاء عبدالملك الحوثي عبر دائرة تلفونية، خلال زياراته الأخيرة المتكررة إلى صنعاء، في محاولة لإنعاش آمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 2018، واستئناف مشاورات للحل السياسي.

ومساء الأحد، قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن توترا شديدا يسود بين الحوثيين وغريفيث الذي أبلغته قيادات حوثية من الصف الثاني استياء الجماعة من الإشادة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجهوده في التوصل إلى حل شامل في اليمن، في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية