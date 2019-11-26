اليمن.. أمن سقطرى يتلف كمية من المخدرات

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قامت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة أرخبيل سقطرى، بأتلف كميات كبيرة من المخدرات بحضور وكيل نيابة سقطرى القاضي محمد ألماس.



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وحيث بلغ عدد الكمية التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي في سواحل الشمالية بعد نتيجة ضرب جزيرة سقطرى بالأعصاير بلغ ب 121 كيلو و142 جرام مكونه من ثلاثة أنواع مغلفه بأكياس حراريه مدبله وتعد هذه الظاهره الأول من نوعها على محافظة أرخبيل سقطرى، وتعتبر آفه في أوساط المجتمع السقطري وماده دخيله على أبناء أرخبيل سقطرى.

وحضر اتلاف كميات المخدرات مدير عام شرطة أرخبيل سقطرى العقيد فائز موسى طاحس، ومدير جهاز الأمن السياسي العميد موسى أحمد عبدالله مندوب قوات التحالف بالمحافظة الرائد مقرن مشعل الروقي، ومندوب اللواء أول مشاه بحري العقيد علي سعيد، ومندوب الأمن القومي الملازم أول احمد عيسى ومدير عام مديرية حديبو امجد محمد ثاني، وقائد شعبة الإستخبارات النقيب ابو بكر علي محمد ومدير هيئة العامة لحمايه البيئة بالمحافظة سالم حواش.