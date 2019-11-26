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سلطات إيران تواصل اعتقال المواطنين على خلفية التظاهرات الأخيرة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

واصلت سلطات إيران اعتقال مواطنين بحجة المشاركة في التظاهرات الرافضة لرفع أسعار الوقود.

 

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وأعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس جنوب ايران العميد رهام بخش حبيبي عن اعتقال 15 من المتظاهرين في مدينة شيراز مركز المحافظة.

 

وزعم العمید حبيبي في تصريح له بهذا الصدد، أنه خلال الاحتجاجات الاخيرة التي جرت الاسبوع الماضي حول رفع اسعار البنزين، استغل البعض الظروف وقاموا بأعمال تخريب للممتلكات العامة والحكومية في مدينة شيراز من ضمنها البنوك ومحطات الوقود

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