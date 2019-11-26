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شكرا لقرائتكم خبر عن الإستجابة السريعة بمديرية سيحوت تقيم عيادة طبية في منطقة عتاب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أقام فريق الأستجابة السريعة بمديرية سيحوت محافظة المهرة عيادة طبية متكاملة في منطقة عتاب بدعم من مكتب الصحة والسكان بالمديرية وذلك لمعانية الحالات المرضية المصابة بالحمى وتأكد من نوعها.
وفي العيادة، جرى معاينة الحالات المصابة بالحمى وفحصها مخبرياً وتقديم العلاجات اللأزمة لها ، والتعرف على نوعية الحميات والتي كانت أغلبها ناتجة عن تغيرات الجوء والتهاب الجهاز التنفسي العلوي.
ونفى فريق الأستجابة السريعة بمديرية سيحوت تداعيات أنتشار الحميات الفيروسية بمنطقة عتاب , داعياً جميع المواطنين الى ضرورة تجنب مسببات الأمراض واستخدام طرق الوقاية للحد من أنتشاره بين أوساط المجتمع.
وأتى نزول فريق الأستجابة السريعة وإقامة العيادة الطبية وفق توجيهات مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي عقب تداعيات أنتشار حميات الفيروسية بمنطقة عتاب.
وضم الفريق الطبي الذي قام بالنزول، رئيس فريق الأستجابة بالمديرية الأستاذ عمر عبدالله العدل وكرامة صالح كرامة منسق التثقيف والأعلام الصحي بالمديرية وعبدالله محمد الثوباني مساعد طبيب وصلاح أحمد المشجعي مساعد طبيب وجمعان عبدالله عوضات فني مختبر.
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