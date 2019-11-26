شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات دامية في بيروت .. أنصار حزب الله يُشعلون غضب المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

تصاعد التوتر في العاصمة اللبنانية في الساعات الأولى من فجر اليوم، في الوقت الذي وقعت فيه مواجهات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة ومعارضوهم في شوارع العاصمة اللبنانية..

وطاف العشرات من انصار حركة أمل و حزب الله الشوارع مستقلين دراجاتهم النارية وسط بيروت. وانتقد راكبو الدراجات النارية وهم يلوحون بأعلام حركاتهم للمحتجين، وشوهدت قوات الجيش اللبناني في أجزاء مختلفة من العاصمة، تم نشرها لمنع أي اشتباكات بين أنصار حزب الله وأمل مع المحتجين.

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.ووفقًا للصليب الأحمر اللبناني، الذي كان في موقع الحدث عن إصابة 4 متظاهرين إضافةً إلى جنديين لبنانيين.

ويشهد لبنان احتجاجات على مستوى البلاد منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري بعد أسبوعين تقريبًا.

ويدعو المتظاهرون إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط ، بدلاً من السياسيين من الطبقة الحاكمة ، للمساعدة في إنعاش اقتصاد البلاد ، الذي تراجع منذ بدء الاحتجاجات.