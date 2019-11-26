شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد العنف في بغداد .. حرائق ومصادمات مع قوات الأمن والان نبدء بالتفاصيل

تصاعدت وتيرة العنف وحرق الأبنية وسط المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني على التوالي في بغداد وتسع محافظات عراقية للمطالبة بإصلاحات جذرية في العملية السياسية .

وقال شهود عيان إن "وتيرة العنف تصاعدت الليلة الماضية عندما قامت قوات مكافحة الشغب بالهجوم ليلا على خيم المعتصمين قرب جسر الثورة وساحة التظاهر قبالة مبنى مجلس محافظة بابل باستخدام الغازات المسيلة للدموع، مما تسبب بإصابة أكثر من 65 شخصا بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات".

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واكتظت المستشفيات العراقية في محافظات الناصرية وبابل والبصرة وكربلاء بأعداد من المصابين والجرحى على خلفية الاضطرابات الأمنية من جراء المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أنها تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى أماكن الحرائق على خلفية قطع الطرق بكتل أسمنتية.

وذكرت المصادر أن أكثر من 165 بناية ومخزن للألبسة والتجهيزات أُحرقت في بغداد، وخاصة في شارع الرشيد منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى الآن.