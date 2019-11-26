شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسية هونج كونج تتعهد بعدم الانصياع لمطالب المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

تعهدت الرئيسية التنفيذية لهونج كونج كاري لام اليوم الثلاثاء بعدم الانصياع لطلبات المتظاهرين، حتى بعد الفوز الكاسح للمعسكر المؤيد للديمقراطية في انتخابات مجالس المقاطعات.

وقد أدلى نحو 7ر2 مليون مواطن بأصواتهم في الانتخابات التي أظهرت دعما قويا للمعسكر المؤيد للديمقراطية، مما سبب إحراجا للحكومة وبكين.

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وقد أدى التصويت لنقل سيطرة 17 من أصل 18 منطقة بهونج كونج للجماعات المؤيدة للديمقراطية لأول مرة، كما أنه دلالة على أن معظم المدينة مازالت تؤيد المظاهرات.

وقالت لام للصحفيين اليوم إنه على الرغم من أن" الناخبين أرادوا التعبير عن آرائهم " ومنها عدم الرضا عن الحكومة، إلا أن هونج كونج لا تستطيع" التهاون مع العنف في الشوارع" مشيرة إلى أنها سوف تستمر في مقاومة طلبات المتظاهرين.

وأضافت أن الخطوة المقبلة هى أن تشكل هونج كونج لجنة مراجعة مستقلة مماثلة لتلك التي تم تشكلها في بريطانيا بعد أعمال الشغب التي شهدتها لندن عام .2011