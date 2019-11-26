مقتل 6 من عناصر داعش في عملية أمنية شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة العراقية، الثلاثاء، إن 6 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي قُتلوا في عملية أمنية بمحافظة كركوك.
وذكر بيان للشرطة الاتحادية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة عصابات داعش الإرهابية حيث تمكنت القوات من قتل ٦ إرهابيين في وادي الكرحة بكركوك".
وأكد البيان أنه تم ضبط مخزن يحتوي على ذخيرة وقذائف وعبوات ناسفة تابعة للتنظيم الإرهابي.
تجدر الإشارة إلى أن عناصر داعش لا يزالون يشكلون تهديدا أمنيا في مناطق غرب كركوك رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في العراق نهاية عام 2017، بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
وبعد انهيار حلم إقامة الخلافة المزعومة تحول تنظيم داعش إلى هجمات الكر والفر، بهدف تقويض حكومة بغداد.
وأعاد التنظيم تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد، التي تمتد من ديالي على الحدود مع إيران باتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.
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