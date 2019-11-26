انت الان تتابع روسيا وتركيا قد توقعان على عقد جديد بشأن منظومة إس-400 في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكسندر ميخيف رئيس شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة قوله إن روسيا تعتزم التوقيع على عقد جديد مع تركيا لتزويدها بمنظومة إس-400 الصاروخية في النصف الأول من العام المقبل.
وقال ميخيف "نأمل أن نوقع العقد في النصف الأول من 2020".
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