انت الان تتابع روسيا وتركيا قد توقعان على عقد جديد بشأن منظومة إس-400 في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منظومة إس-400

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكسندر ميخيف رئيس شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة قوله إن روسيا تعتزم التوقيع على عقد جديد مع تركيا لتزويدها بمنظومة إس-400 الصاروخية في النصف الأول من العام المقبل.

وقال ميخيف "نأمل أن نوقع العقد في النصف الأول من 2020".