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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطات إيران تواصل اعتقال المواطنين على خلفية التظاهرات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
واصلت سلطات إيران اعتقال مواطنين بحجة المشاركة في التظاهرات الرافضة لرفع أسعار الوقود.
وأعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس جنوب ايران العميد رهام بخش حبيبي عن اعتقال 15 من المتظاهرين في مدينة شيراز مركز المحافظة.
وزعم العمید حبيبي في تصريح له بهذا الصدد، أنه خلال الاحتجاجات الاخيرة التي جرت الاسبوع الماضي حول رفع اسعار البنزين، استغل البعض الظروف وقاموا بأعمال تخريب للممتلكات العامة والحكومية في مدينة شيراز من ضمنها البنوك ومحطات الوقود
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