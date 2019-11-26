سلطات إيران تواصل اعتقال المواطنين على خلفية التظاهرات الأخيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 واصلت سلطات إيران اعتقال مواطنين بحجة المشاركة في التظاهرات الرافضة لرفع أسعار الوقود. Advertisements وأعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس جنوب ايران العميد رهام بخش حبيبي عن اعتقال 15 من المتظاهرين في مدينة شيراز مركز المحافظة. وزعم العمید حبيبي في تصريح له بهذا الصدد، أنه خلال الاحتجاجات الاخيرة التي جرت الاسبوع الماضي حول رفع اسعار البنزين، استغل البعض الظروف وقاموا بأعمال تخريب للممتلكات العامة والحكومية في مدينة شيراز من ضمنها البنوك ومحطات الوقود

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