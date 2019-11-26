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العراق.. تواصل التظاهرات والمحتجون يغلقون طرقا وجسورا في النجف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

العراق.. تواصل التظاهرات والمحتجون يغلقون طرقا وجسورا في النجف

متابعات_الخليج 365

أغلق متظاهرون عراقيون، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 26، 2019، عدة طرق وجسورا في النجف.

 

كما غلق المتظاهرون ساحات وطرقا في بغداد وجنوبي العراق عقب مواجهات مع قوات الأمن، في حين أكمل مجلس النواب القراءة الثانية لمشروعيْ قانونيْ الانتخابات التشريعية ومفوضية الانتخابات.

 

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وقالت مصادر عراقية إن العشرات من طلاب الجامعات والمدارس توافدوا على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد رغم البيانات التحذيرية التي أصدرتها الدوائر المعنية بشأن عدم الانتظام في الدوام الرسمي.

 

وأغلق المتظاهرون ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك وساحة الوثبة المؤدية إلى جسر الأحرار وسط بغداد.

 

وفي البصرة جنوبي العراق، شهدت عدة مناطق إغلاقا للطرق من قبل المتظاهرين بعد صدامات مع قوات الأمن راح ضحيتها عدد من المحتجين.

 

وأظهرت صور نشرها ناشطون قطع جسر تقاطع التربية وشارع بغداد في البصرة بالإطارات المشتعلة والحجارة، بينما انتشرت قوات الأمن في المكان

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