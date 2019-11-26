- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تبتز ملاك العقارات بالضرائب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت مصادر متطابقة، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي المسلحة، شرعت في حملات ابتزاز جديدة ضد ملاكالعقارات والتجار في العاصمة اليمنية صنعاء، تحت مسميات عدة وذرائع واهية.
وذكرت المصادر أن الجماعة، نفذت حملات ابتزاز ونهب واسعة طالت ملاك العقارات وأصحاب المباني قيد الإنشاء، من خلال منعهم من مواصلة البناء دون مبررات قانونية تسمح أو تبرر القيام بذلك.
وتابعت المصادر، أن الجماعة، فرضت تحت قوة السلاح على ملاك العقارات، وأجبرت شريحة كبيرة منهم على دفع مبالغ مالية كبيرة.
هذا ولم توضح مليشيا الحوثي سبب فرض تلك المبالغ غير القانونية على ملاك العقارات
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تبتز ملاك العقارات بالضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.