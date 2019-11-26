الضالع.. سقوط قتلى من المليشيا بقصف مدفعي للمقاومة في قعطبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.

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وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل من منطقة “الخرازة”، وتبة “الحصان” شرق منطقة “بيت الشرجي”، باتجاه مواقع محررة في جبهة باب غلق.

وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى جرحى في صفوف المليشيا المتمردة، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، باتجاه منطقتي “بيت الشرجي” و”عزاب” شمال مدينة الفاخر