شكرا لقرائتكم شاهد.. ناشط عراقي خطف ووضع في ثلاجة: "أنا بردان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مقطع فيديو تقشعر له الأبدان ويفطر القلوب، ظهر الناشط العراقي المختطف "حسن البناء الحسيني" في حالة مأساوية حين عثر عليه بوضع صعب بعد نحو 8 ساعات من الاختطاف.

"مندسون"

في التفاصيل، عندما أحرق ملثمون خيام المعتصمين السلميين وسط كربلاء يوم الخميس، واتهمت السلطات ما قالت إنهم مندسون وراء ما حدث، وسرعان ما انتشرت معلومات تقول إن الناشط حسن يحتفظ بفيديوهات صورها بهاتفه النقال عن العملية.

بعدها فورا، أفاد ناشطون بأن سيارات سوداء مخفية اختطفت الناشط بمحيط ساحة التظاهر، في النهار.

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مرت 8 ساعات، بعدها عثر على حسن، حياً، في منطقة الإبراهيمية النائية.

يطمئن والده: "لست خائفا"

وتقول المعلومات إن الناشط كان موضوعاً داخل سيارة برّاد، وعليه آثار تعذيب شديد.

كما يظهر حسن في فيديو التقط لحظة وصوله إلى المستشفى، وهو بالكاد يستطيع التنفس والكلام، ومن حوله الأطباء يحاولون إنقاذه، قال حسن حينها على الرغم من لسانه الثقيل وصعوبة كلامه يطمئن والده: "لست خائفاً.. أنا فقط أشعر بالبرد وأريد أن أنام".